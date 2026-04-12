Мари-Луиза Эта — первая женщина, ставшая главным тренером клуба в топ-5 лиг Европы

34-летняя Мари-Луиза Эта стала первой женщиной, возглавившей мужской футбольный клуб в топ-5 сильнейших европейских лиг. О назначении специалистки в статусе исполняющей обязанности главного тренера до конца сезона объявил клуб немецкой Бундеслиги «Унион» Берлин.

До Эты ни одна женщина не возглавляла мужскую футбольную команду в высших дивизионах Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

На своём посту тренер сменила 54-летнего Штеффена Баумгарта, который руководил командой с января текущего года. Ранее Мари-Луиза Эта работала с молодёжной командой «Униона» до 19 лет. В турнирной таблице чемпионата Германии «Унион» занимает 11-е место. В активе команды 32 очка в 29 матчах.