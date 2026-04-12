Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мари-Луиза Эта — первая женщина, ставшая главным тренером клуба в топ-5 лиг Европы

Комментарии

34-летняя Мари-Луиза Эта стала первой женщиной, возглавившей мужской футбольный клуб в топ-5 сильнейших европейских лиг. О назначении специалистки в статусе исполняющей обязанности главного тренера до конца сезона объявил клуб немецкой Бундеслиги «Унион» Берлин.

До Эты ни одна женщина не возглавляла мужскую футбольную команду в высших дивизионах Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

На своём посту тренер сменила 54-летнего Штеффена Баумгарта, который руководил командой с января текущего года. Ранее Мари-Луиза Эта работала с молодёжной командой «Униона» до 19 лет. В турнирной таблице чемпионата Германии «Унион» занимает 11-е место. В активе команды 32 очка в 29 матчах.

Материалы по теме
Топ-матч «Челси» — «Ман Сити» и очередная попытка Фабрегаса забить «Интеру»
Топ-матч «Челси» — «Ман Сити» и очередная попытка Фабрегаса забить «Интеру»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android