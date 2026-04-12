Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Мари-Луиза Эта прокомментировала своё назначение на пост главного тренера «Униона»

Новый главный тренер берлинского «Униона» Мари-Луиза Эта высказалась о своём назначении. Специалистка сменила во главе команды 54-летнего Штеффена Баумгарта, который работал в клубе с января текущего года. Ранее Мари-Луизе Эта возглавляла молодёжную команду «Униона» до 19 лет.

«Учитывая нахождение в нижней половине таблицы, наше место в Бундеслиге [на будущий сезон] пока не гарантировано. Я рада, что клуб доверил мне эту сложную задачу.

Одной из сильных сторон «Униона» всегда была и остаётся способность сплотиться в таких ситуациях. И, конечно же, я убеждена, что мы вместе с командой обеспечим себе необходимые очки», — сказала Эта в интервью официальному сайту «Униона».

