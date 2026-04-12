Александр Мартынович: спасибо, что молодой в «Рубине» нахрен не послал

Капитан «Кайрата» Александр Мартынович сравнил отношение к себе со стороны молодых игроков в казахстанском клубе и в период выступления в России. 38-летний защитник перебрался в «Кайрат» из «Рубина» в 2024 году.

— Чувствуете себя прямо дядькой для молодёжи?

— Да, конечно. Юные ребята уже дядей Мартыном называют (улыбается). Если им по 16-17 лет, а мне 38, ничего удивительного. Единственное, прошу по отчеству не обращаться — я ещё молод душой! В Казахстане к старшим очень уважительно относятся.

В «Рубине» был момент: спасибо, что нахрен молодой не послал (смеётся). Но это всё-таки единичный случай. В основном ребята тоже прислушивались», — сказал Мартынович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.