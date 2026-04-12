Флик: верю, что мы способны выиграть чемпионат, но этого ещё не произошло

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал отрыв своей команды от мадридского «Реала» в Ла Лиге после победы над «Эспаньолом» в 31-м туре. «Барселона» увеличила преимущество до девяти очков.

«Я настроен исключительно позитивно. Если оглянуться на наш сезон и то, как он развивался… У нас было много травм и не самых удачных выступлений, и нам приходилось с этим справляться, как и другим командам. Я всегда стараюсь мыслить позитивно: то, как мы играем, и то, чего мы добились, — это действительно здорово. Наша основная цель — выйти в полуфинал Лиги чемпионов, и мы стремимся пройти в следующий раунд.

Это потребует от нас отличной формы, но после этой игры у нас будет почти неделя для подготовки к следующему матчу Ла Лиги. Это важно для нас и для игроков, в этом нет сомнений. Мы уверены в своих силах и знаем, что можем выиграть чемпионат, но каждый матч нужно начинать с правильным настроем и менталитетом. Одним лишь качеством ничего не добьёшься; нужно играть как команда, так же, как сегодня. Я верю, что мы способны выиграть чемпионат, но этого ещё не произошло», — приводит слова Флика AS.