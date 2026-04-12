Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Лепёхин: «Зенит» рассчитывает на индивидуальное мастерство, «Краснодар» сильнее командно

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался о предстоящем матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром». Игра состоится сегодня, 12 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск.

«Матч «Зенита» и «Краснодара» — очень важная игра в борьбе за чемпионство. Не скажу, что результат в ней решит всё, но шансы победителя на титул возрастут в разы. С другой стороны, останется ещё несколько туров, и не факт, что обе команды выиграют все из них.

Преимущество «Зенита» — только в индивидуальном мастерстве футболистов. Мне кажется, на это и делается расчёт не только сегодня, но и во всём турнире. Когда ведущие игроки «Зенита» создают креатив и опасность, команде удаётся победить. А у «Краснодара» — мобильность, хорошая игра всей команды. Ну и стоит отметить Кордобу — из ничего может сделать гол. В командной игре «Краснодар» сильнее», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

