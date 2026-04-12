Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
Капитан «Кайрата» Мартынович назвал клубы Лиги чемпионов, сопоставимые с «Зенитом»

Капитан «Кайрата» Александр Мартынович сравнил «Зенит» с клубами Лиги чемпионов УЕФА. Казахстанский клуб принимал участие в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, а в субботу, 28 марта, уступил санкт-петербуржцам (0:2) в товарищеском матче.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
28 марта 2026, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 0
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Нино – 12'     2:0 Соболев – 21'    

«Наверное, прямо сейчас «Зенит» находился бы где-то в золотой середине. На мой взгляд, он чуть сильнее «Брюгге» или «Олимпиакоса». А «Интера», «Арсенала» или «Реала» — соответственно, послабее. Думаю, если бы «Зенит» сейчас играл в Лиге чемпионов, он и трансферную политику немного скорректировал бы. А когда команда варится в собственном соку, тяжело оценить, где бы она была, скажем, на общем этапе ЛЧ. В любом случае мы все помним «Зенит» как отличную команду. Были у него и удачные сезоны, и не очень, но Россию на евроарене он представлял, как правило, достойно», — сказал Мартынович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

