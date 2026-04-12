Капитан «Кайрата» назвал один игровой недостаток Килиана Мбаппе
Капитан «Кайрата» Александр Мартынович высказался об игре против форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе. Чемпионы Казахстана встречались с «Королевским клубом» в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026 и потерпели разгромное поражение (0:5).
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25' 0:2 Мбаппе – 52' 0:3 Мбаппе – 74' 0:4 Камавинга – 83' 0:5 Диас – 90+3'
«Мбаппе как лань — срывается с места и улетает с двух шагов. Классно открывается. Наверное, у Мбаппе тоже есть слабые места — например, в отборе он почти не участвует. Когда два-три человека из черновой работы выключаются, у «Реала» периодически возникают проблемы. Футбол сейчас такой, что отрабатывать все должны. Зато Мбаппе может создать момент из ничего», — сказал Мартынович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
