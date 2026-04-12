Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «Кайрата» назвал один игровой недостаток Килиана Мбаппе

Комментарии

Капитан «Кайрата» Александр Мартынович высказался об игре против форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе. Чемпионы Казахстана встречались с «Королевским клубом» в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026 и потерпели разгромное поражение (0:5).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25'     0:2 Мбаппе – 52'     0:3 Мбаппе – 74'     0:4 Камавинга – 83'     0:5 Диас – 90+3'    

«Мбаппе как лань — срывается с места и улетает с двух шагов. Классно открывается. Наверное, у Мбаппе тоже есть слабые места — например, в отборе он почти не участвует. Когда два-три человека из черновой работы выключаются, у «Реала» периодически возникают проблемы. Футбол сейчас такой, что отрабатывать все должны. Зато Мбаппе может создать момент из ничего», — сказал Мартынович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android