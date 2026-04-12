Капитан «Кайрата» назвал один игровой недостаток Килиана Мбаппе

Капитан «Кайрата» Александр Мартынович высказался об игре против форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе. Чемпионы Казахстана встречались с «Королевским клубом» в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026 и потерпели разгромное поражение (0:5).

«Мбаппе как лань — срывается с места и улетает с двух шагов. Классно открывается. Наверное, у Мбаппе тоже есть слабые места — например, в отборе он почти не участвует. Когда два-три человека из черновой работы выключаются, у «Реала» периодически возникают проблемы. Футбол сейчас такой, что отрабатывать все должны. Зато Мбаппе может создать момент из ничего», — сказал Мартынович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.