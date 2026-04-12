Константин Лепёхин: если «Зенит» снова ничего не выиграет, солнце не перестанет светить

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал ситуацию в клубе перед предстоящими матчами. Он отметил, что отсутствие трофеев по итогам сезона не станет катастрофой для команды. Сегодня, 12 апреля, пройдёт матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром». Начало встречи — в 19:30 мск.

«Не думаю, что для этого «Зенита» всё закончится, если команда завершит второй сезон без трофеев. Всё-таки клуб серьёзный, команду выстраивали много лет. Но, возможно, как раз для футболистов и тренеров настанут проблемы. «Зениту» придётся что-то предпринимать, менять, чтобы снова стать гегемоном. Но глобально солнце не перестанет светить — будет лишь неудача», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.