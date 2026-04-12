Главная Футбол Новости

Дьёкереш заявил, что сухое поле помешало «Арсеналу» лучше сыграть с «Борнмутом»

Дьёкереш заявил, что сухое поле помешало «Арсеналу» лучше сыграть с «Борнмутом»
Нападающий «Арсенала» Виктор Дьёкереш подчеркнул, что состояние газона на домашнем стадионе лондонской команды помешало ей показать более качественную игру в матче 32-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом», где «канониры» уступили со счётом 1:2.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
11 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 2
Борнмут
Борнмут
0:1 Крупи – 17'     1:1 Дьёкереш – 35'     1:2 Скотт – 74'    

«В конце у нас были неплохие моменты. Честно говоря, поле было, пожалуй, немного суховатым, так что оно не помогало. Нам всем нужно стараться лучше и использовать свои шансы», — приводит слова Дьёкереша Daily Mail.

Дьёкереш провёл на поле всё время встречи. На 35-й минуте нападающий сборной Швеции сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар. Всего в нынешнем сезоне АПЛ футболист забил 12 голов в 30 матчах.

«Арсенал» проиграл 3 из 4 последних матчей — столько же было в первых 49 встречах сезона

