Тренер «Милана» Аллегри: наше место в Лиге чемпионов под угрозой, нас освистали правильно

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о разгромном поражении своих подопечных от «Удинезе» (0:3) в 32-м туре Серии А и о реакции болельщиков. Теперь отрыв в турнирной таблице от «Ювентуса» сократился до трёх очков.

«Это сложный момент для команды. Мы проиграли три из последних четырёх матчей и не смогли забить ни одного гола в четырёх играх второй половины сезона. Если вы находитесь в первой четвёрке, четыре игры без забитых мячей — это просто неприемлемо. Мы оборонялись неорганизованно, потому что были слишком поспешны. При втором голе три наших игрока были против одного соперника.

Нам нужно вернуться к организованной и хладнокровной игре, потому что у нас всё ещё есть все шансы попасть в Лигу чемпионов. Реакция болельщиков? Это часть футбола. Когда ты выигрываешь, ты хорош, когда проигрываешь — нет. Сегодня нас освистали правильно. Это поражение ясно показывает нам, что наше место в Лиге чемпионов находится под угрозой», — приводит слова Аллегри Football Italia.