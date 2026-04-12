Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Милана» Аллегри: наше место в Лиге чемпионов под угрозой, нас освистали правильно

Комментарии

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о разгромном поражении своих подопечных от «Удинезе» (0:3) в 32-м туре Серии А и о реакции болельщиков. Теперь отрыв в турнирной таблице от «Ювентуса» сократился до трёх очков.

Италия — Серия А . 32-й тур
11 апреля 2026, суббота. 19:00 МСК
Милан
Окончен
0 : 3
Удинезе
Удине
0:1 Бартезаги – 27'     0:2 Эккеленкамп – 37'     0:3 Атта – 71'    

«Это сложный момент для команды. Мы проиграли три из последних четырёх матчей и не смогли забить ни одного гола в четырёх играх второй половины сезона. Если вы находитесь в первой четвёрке, четыре игры без забитых мячей — это просто неприемлемо. Мы оборонялись неорганизованно, потому что были слишком поспешны. При втором голе три наших игрока были против одного соперника.

Нам нужно вернуться к организованной и хладнокровной игре, потому что у нас всё ещё есть все шансы попасть в Лигу чемпионов. Реакция болельщиков? Это часть футбола. Когда ты выигрываешь, ты хорош, когда проигрываешь — нет. Сегодня нас освистали правильно. Это поражение ясно показывает нам, что наше место в Лиге чемпионов находится под угрозой», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Топ-матч «Челси» — «Ман Сити» и очередная попытка Фабрегаса забить «Интеру»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android