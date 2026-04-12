«Нелепая подмена повестки». Журавель — о словах Дьёкереша про сухое поле в матче АПЛ

Футбольный комментатор Тимур Журавель отреагировал на слова нападающего «Арсенала» Виктора Дьёкереша, отметившего не лучшее качество поля в проигранном матче 32-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (1:2).

«Арсенал» мало того что проиграл, но после матча усилиями Дьёкереша ещё навалил кринжа — типа помешало «слишком сухое поле».

«Арсенал», если кто не видел, был слабее «Борнмута» примерно во всём, а полив поля прерогатива хозяев. Помню, как в зависимости от соперника Юрий Сёмин командовал стадионным службам поливать газон поменьше или побольше, а то и не поливать совсем.

Но это когда у тебя есть своя игра, которую ты можешь удобно подстроить под быстрый или медленный газон и что-то осложнить сопернику. «Арсенал» же сейчас такой, что не поймёшь, какое поле ему нужно. Так что фраза про сухое поле — это уже не смешно. Просто нелепая подмена повестки», — написал Журавель в своём телеграм-канале.

Самые скандальные футболисты в истории: