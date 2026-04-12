Де Лаурентис рассказал, как покупал «Наполи» и какой путь пришлось пройти

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился воспоминаниями о том, как он приобрёл клуб.

«В 2004 году я находился в Лос‑Анджелесе — снимался в фильме с участием нескольких известных актёров. В какой‑то момент я почувствовал, что мне необходимы три недели летнего отпуска, и отправился на Капри.

По прибытии кто‑то протянул мне газету. Я прочёл, что некий человек покупает «Наполи» за € 5 млн. «Покупать «Наполи»? Как?» — удивился я. Мне ответили: «Наполи» больше не существует, клуб обанкротился». Затем у меня спросили, не хочу ли я его приобрести. Я попросил немного времени на размышление.

После банкротства клуб выставили на аукцион. Мой сын Луиджи и жена Жаклин были в шоке: «Ты что, с ума сошёл? Ты же ничего не знаешь о футболе!» Но я бизнесмен, а это казалось новым захватывающим приключением. Я вложил деньги, но, по сути, купил лишь клочок бумаги: игроков не было, ничего больше не существовало. Я даже не знал, с чего начать.

Федерация сообщила, что мне придётся начинать с Серии С, а не с Серии А. Так начался долгий путь по южной Италии. Первые шаги оказались крайне непростыми: порой я часами вынужден был прятаться в раздевалках — настолько агрессивно было настроено окружение. «Наполи» никогда прежде не выступал в Серии С. Это было невероятно сложно, но для меня всё происходящее напоминало лучший фильм в жизни.

Нам потребовалось три года, чтобы вернуться в Серию А, — и мы это сделали. Я испытывал огромную гордость: постепенно я осваивал тонкости футбола и команда добилась успеха. Мы стали единственной командой, которая на протяжении 15 лет подряд участвовала в европейских соревнованиях. Сегодня наши отношения с болельщиками просто фантастические», — приводит слова Де Лаурентиса CBS Sports.

Де Лаурентис возродил клуб после банкротства в 2004 году, а в 2006 году вернул ему историческое название — Società Sportiva Calcio Napoli. При нём клуб из Неаполя выиграл первое чемпионство в Серии А в сезоне-2022/2023 и позже в сезоне-2024/2025. Также при Де Лаурентисе «Наполи» трижды выигрывал Кубок Италии: в сезонах-2011/2012, 2013/2014 и 2019/2020 — и Суперкубок Италии в 2014 и 2025 годах.