Касадо намерен покинуть «Барселону» — Sport.es

Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо принял решение покинуть команду по окончании сезона. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, 22-летний футболист недоволен количеством игрового времени в команде Ханс-Дитера Флика. Также сине-гранатовые не стремятся продлить контракт с Касадо, о чём ранее ходили слухи.

Наиболее вероятно, что полузащитник продолжит карьеру в Саудовской Аравии. «Барселона» может продать игрока за € 20 млн. Подчёркивается, что у Касадо нет предложений от испанских команд.

Футболист является выпускником академии «Барселоны». В нынешнем сезоне Касадо принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился результативной передачей. В общей сложности полузащитник провёл на поле 1321 минуту. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

