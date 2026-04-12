Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Касадо намерен покинуть «Барселону» — Sport.es

Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо принял решение покинуть команду по окончании сезона. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, 22-летний футболист недоволен количеством игрового времени в команде Ханс-Дитера Флика. Также сине-гранатовые не стремятся продлить контракт с Касадо, о чём ранее ходили слухи.

Наиболее вероятно, что полузащитник продолжит карьеру в Саудовской Аравии. «Барселона» может продать игрока за € 20 млн. Подчёркивается, что у Касадо нет предложений от испанских команд.

Футболист является выпускником академии «Барселоны». В нынешнем сезоне Касадо принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился результативной передачей. В общей сложности полузащитник провёл на поле 1321 минуту. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

