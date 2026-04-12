Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Григорян отреагировал на то, что главным тренером клуба Бундеслиги впервые стала женщина

Комментарии

Российский тренер Александр Григорян прокомментировал назначение на пост главного тренера берлинского «Униона» 34-летней Мари-Луизы Эты. Ранее специалистка работала с молодёжной командой «Униона» до 19 лет.

«Финал Лиги чемпионов я проиграл женщине. Это всё, что я могу сказать», — сказал Григорян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Пермская «Звезда-2005» под руководством Александра Григоряна дошла до финала женского Кубка УЕФА в 2009 году. Там его подопечные в двухматчевом противостоянии уступили немецкому «Дуйсбургу-2001» (0:6, 1:1). Возглавляла ту команду Мартина Фосс-Текленбург.

Материалы по теме
Мари-Луизе Эта прокомментировала своё назначение на пост главного тренера «Униона»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android