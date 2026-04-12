Григорян отреагировал на то, что главным тренером клуба Бундеслиги впервые стала женщина

Российский тренер Александр Григорян прокомментировал назначение на пост главного тренера берлинского «Униона» 34-летней Мари-Луизы Эты. Ранее специалистка работала с молодёжной командой «Униона» до 19 лет.

«Финал Лиги чемпионов я проиграл женщине. Это всё, что я могу сказать», — сказал Григорян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Пермская «Звезда-2005» под руководством Александра Григоряна дошла до финала женского Кубка УЕФА в 2009 году. Там его подопечные в двухматчевом противостоянии уступили немецкому «Дуйсбургу-2001» (0:6, 1:1). Возглавляла ту команду Мартина Фосс-Текленбург.