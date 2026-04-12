Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Оливер Кан призвал Мусиалу отказаться от поездки на чемпионат мира

Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан считает, что полузащитнику «Баварии» Джамалу Мусиале стоит пропустить грядущий чемпионат мира.

«Ему следует отказаться от участия в чемпионате мира. Если я чувствую, что что-то не так в моей игре, то мне нужно поработать над собой, чтобы снова быть готовым», — приводит слова Кана Sky Sport Germany.

Мусиала пропустил часть нынешнего сезона из-за перелома голени, полученного во время клубного чемпионата мира, прошедшего минувшим летом. На текущий момент 23-летний полузащитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Материалы по теме
«Должен ли я ещё это терпеть?» Оливер Кан высказался о возможном завершении карьеры Нойера

Сколько стоят молодые футболисты:

