Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Росеньор призвал футболистов «Челси» навязать свою игру «Манчестер Сити» в матче АПЛ

Росеньор призвал футболистов «Челси» навязать свою игру «Манчестер Сити» в матче АПЛ
Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор призвал своих игроков проявить себя и навязать свою игру «Манчестер Сити» в матче 32-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится сегодня, 12 апреля. Начало игры — в 18:30 мск.

«Я не думаю, что дело в том, чтобы остановить [«Манчестер Сити»]. Дело в том, чтобы попытаться выиграть игру и играть в своём стиле.

Конечно, можно говорить о многочисленных сильных сторонах команды, об отличном тренерском штабе и взаимопонимании. Они играют вместе уже давно, но мы играем дома и хотим навязать им игру по-своему, показать себя так, как, на мой взгляд, мы способны.

Об этом мы говорили на этой неделе. Нам нужно сосредоточиться на каждой игре и не слишком много думать о более масштабной цели. Если мы это сделаем, у нас будут действительно очень хорошие шансы провести хороший сезон», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

«Синим» предстоит сыграть ещё семь матчей Премьер-лиги, а также в конце апреля встретиться с «Лидс Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии.

Материалы по теме
Топ-матч «Челси» — «Ман Сити» и очередная попытка Фабрегаса забить «Интеру»
Топ-матч «Челси» — «Ман Сити» и очередная попытка Фабрегаса забить «Интеру»
