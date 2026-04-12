38-летний защитник Мартынович не исключил, что ещё сыграет за сборную Беларуси

Капитан «Кайрата» Александр Мартынович высказался о звонке от нового главного тренера сборной Беларуси Виктора Гончаренко. Всего на счету 38-летнего защитника 84 матча за сборную Беларуси.

«С высокой степенью вероятности в сборной я закончил. Михалыч [Гончаренко] после своего назначения мне набрал: «Саша, ты как?» Я ответил: «Если вам нужна будет моя помощь, я не смогу сказать нет. Конечно, приеду». Но, на мой взгляд, команду надо максимально омолодить. Может быть, одним-двумя циклами пожертвовать. Мы ведь тоже никуда не выходили. Допускаю, что будут какие-то неприятные счета, но и свои позитивные плоды такая перезагрузка способна принести. Я всегда считал, что в сборной должны играть сильнейшие, хоть 40 лет тебе, хоть 16. Но, возможно, в нашем конкретном случае есть смысл попробовать сделать ставку на молодёжь. Перспективные ребята есть», — сказал Мартынович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.