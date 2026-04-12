Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Мусиала отреагировал на призыв Кана пропустить чемпионат мира — 2026

Полузащитник сборной Германии и «Баварии» Джамал Мусиала прокомментировал слова бывшего вратаря «бундестим» Оливера Кана, подчеркнувшего, что 23-летнему хавбеку стоит пропустить грядущий чемпионат мира из-за не лучшей игровой формы.

«Нет, я определённо хочу поехать на чемпионат мира. Я не читал, что он сказал, но однозначно хочу поехать на чемпионат мира», — приводит слова Мусиалы аккаунт The Touchline на странице в социальной сети X.

Хавбек пропустил часть нынешнего сезона из-за перелома голени, полученного во время клубного чемпионата мира, прошедшего минувшим летом. На текущий момент Мусиала принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Материалы по теме
Оливер Кан призвал Мусиалу отказаться от поездки на чемпионат мира

Сколько зарабатывают футболисты:

