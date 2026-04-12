Булыкин: «Зенит» обыграл «Краснодар», но не стал чемпионом — так просто это не работает

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал предстоящий матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром». Игра состоится сегодня, 12 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
«Такие матчи являются определяющими и дают кураж и мотивацию на концовку. Но прошлый сезон показал, что так просто это не работает — «Зенит» крупно обыграл «Краснодар» в Петербурге, но чемпионом не стал. Этот матч важен и даст победителю хорошие шансы на титул, но следующие важны не в меньшей степени», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 23 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 52 очками. Отрыв от «Зенита» составляет одно очко.

