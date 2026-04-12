Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Представитель Ракова сообщил о досрочном возвращении нападающего в «Локомотив» из аренды

Владимир Кузьмичёв, представитель форварда «Локомотива» Вадима Ракова, выступавшего в сезоне-2025/2026 на правах аренды за «Крылья Советов», сообщил о досрочном возвращении нападающего в московский клуб.

«Было принято принципиальное решение. Есть понимание, что этот сезон для Вадика закончился в связи с рецидивом. Принципиальная договорённость существует о том, чтобы отозвать Вадима из аренды и начать восстанавливаться под присмотром клубных врачей «Локомотива». Скорее всего, завтра будут подписаны все необходимые документы. «Локомотив» считает Вадима активом и очень высоко оценивает его начало сезона в составе «Крыльев Советов». К сожалению, травмы не позволили полноценно провести сезон, но за то время, которое Вадим проводил на поле, он сделал существенно качественный шаг в своём развитии», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Раков перебрался в «Крылья Советов» летом 2025 года. Нападающий забил пять мячей в семи стартовых турах сезона РПЛ, но затем пропустил большую часть игр из-за травмы.

Материалы по теме
Сенников: Раков вряд ли сможет помочь «Локомотиву», опять отдадут в аренду
Комментарии
