Представитель Батракова прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ» к полузащитнику

Владимир Кузьмичёв, являющийся представителем полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о появившейся информации о том, что французский «ПСЖ» заинтересован в подписании хавбека железнодорожников.

«Мне сложно сказать, прилетят или нет представители «ПСЖ» в Москву. Уже ни для кого не секрет, что существует интерес от некоторых больших клубов. Так или иначе информация в прессе появляется. Говорить более предметно можно будет после того, как хотя бы будет непосредственное обращение в «Локомотив». Тогда уже можно будет сказать что-то более или менее уверенно. На сегодняшний день информация подтверждает лишь то, что Алексей заслуживает внимания больших клубов», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.