Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Представитель Батракова прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ» к полузащитнику

Комментарии

Владимир Кузьмичёв, являющийся представителем полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о появившейся информации о том, что французский «ПСЖ» заинтересован в подписании хавбека железнодорожников.

«Мне сложно сказать, прилетят или нет представители «ПСЖ» в Москву. Уже ни для кого не секрет, что существует интерес от некоторых больших клубов. Так или иначе информация в прессе появляется. Говорить более предметно можно будет после того, как хотя бы будет непосредственное обращение в «Локомотив». Тогда уже можно будет сказать что-то более или менее уверенно. На сегодняшний день информация подтверждает лишь то, что Алексей заслуживает внимания больших клубов», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android