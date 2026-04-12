Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
«Она же не будет заходить в раздевалку». Булыкин — о женщине-тренере клуба Бундеслиги

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался о первой женщине-тренере мужской футбольной команды в немецкой Бундеслиге. Ранее появилась информация о том, что 34-летняя Мари-Луиза Эта стала главным тренером берлинского «Униона».

«Посмотрим, что получится у «Униона» с тренером-женщиной. Но странно, она же часто не будет заходить в раздевалку вместе с командой. Думаю, всем интересен этот момент (улыбается). Увидим, как она будет помогать футболистам и какие результаты будут у команды. Оригинальный эксперимент от «Униона», потому что сложно представить женщину во главе мужской команды. Здесь больше загадок и непоняток, чем гармоничности. Не думаю, что это будет востребовано в европейском футболе. Хотя если «Унион» станет чемпионом и обыграет «Баварию»…» — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На своём посту Эта сменила 54-летнего Штеффена Баумгарта, который руководил командой с января текущего года. Ранее Мари-Луиза Эта работала с молодёжной командой «Униона» до 19 лет.

