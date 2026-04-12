«Уникальный». Экс-капитан «Краснодара» Мартынович охарактеризовал Галицкого как человека

Бывший капитан «Краснодара» Александр Мартынович высказался о владельце клуба Сергее Галицком.

— Иногда поздравляем друг друга с праздниками в SMS-формате. Когда последний раз был на стадионе, больше года назад, зашёл к нему, пообщались немного. Я всегда рад его видеть. Этот человек очень много сделал для меня. Всё, что есть у меня из благ, — благодаря Сергею Николаевичу. Только слова признательности ему. С большой любовью к «Краснодару» отношусь.

— Для российского футбола это уникальный человек?

— Конечно, уникальный. Столько для футбола и города сделал!» — сказал Мартынович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.