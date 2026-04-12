Булыкин: преображение Кейна стоит отметить на «Золотом мяче» — так давно никто не забивал

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин оценил игру нападающего мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейна в текущем сезоне.

«Судя по выступлениям «Баварии» в Бундеслиге и Лиге чемпионов, это один из претендентов на европейский трофей. Забивают они нереально много, показывают хороший футбол, знают, что нужно делать на поле. Это наводит на мысль, что «Бавария» — чуть ли не главный фаворит Лиги чемпионов.

Кейн всегда был неплох, но в «Баварии» раскрылся и начал завоёвывать титулы. Возможно, такое преображение стоит отметить на премии «Золотой мяч». Если он выиграет Лигу чемпионов и хорошо проведёт чемпионат мира с Англией, может быть главным претендентом на награду. Потому что забивает Кейн так, как давно никто не забивал», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.