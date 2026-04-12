Глушаков: к тренерству тянет, но нет таких хороших предложений

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал, чем занимается после завершения карьеры. 11 октября 2025 года экс-футболист сборной России провёл прощальный матч.

«Пока ничего интересного нет, спокойно наслаждаюсь жизнью, детьми, дома нахожусь, всё потихоньку. Играю за «СКА-Ростов», выиграли первый медиафутбольный турнир «На Пике», всё потихоньку, где я — там победа (смеётся), понимаете. К тренерству тянет, но нет таких хороших предложений. Непросто найти такой баланс, хочется хороший клуб, хочется развиваться, тренировать и учить. Но не хочется, чтобы потом на тебя всё вешали.

Хочется командой жить и дышать, чтобы самому, возможно, играть. В «СКА-Ростов» у нас есть главный тренер Андрей Константинович Каряка, хороший специалист. Можно в тренерский штаб пойти, мне предлагают, но я думаю, что можно ещё подвигаться, поиграть. Сейчас спину залечу и сыграю ещё», — приводит слова Глушакова ТАСС.

