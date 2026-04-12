Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушаков: к тренерству тянет, но нет таких хороших предложений

Комментарии

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал, чем занимается после завершения карьеры. 11 октября 2025 года экс-футболист сборной России провёл прощальный матч.

«Пока ничего интересного нет, спокойно наслаждаюсь жизнью, детьми, дома нахожусь, всё потихоньку. Играю за «СКА-Ростов», выиграли первый медиафутбольный турнир «На Пике», всё потихоньку, где я — там победа (смеётся), понимаете. К тренерству тянет, но нет таких хороших предложений. Непросто найти такой баланс, хочется хороший клуб, хочется развиваться, тренировать и учить. Но не хочется, чтобы потом на тебя всё вешали.

Хочется командой жить и дышать, чтобы самому, возможно, играть. В «СКА-Ростов» у нас есть главный тренер Андрей Константинович Каряка, хороший специалист. Можно в тренерский штаб пойти, мне предлагают, но я думаю, что можно ещё подвигаться, поиграть. Сейчас спину залечу и сыграю ещё», — приводит слова Глушакова ТАСС.

Материалы по теме
Глушаков: если бы не Максименко, то «Спартак» вылетел бы в Первую лигу

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android