Казанский: усталый и грустный «Арсенал». С такой ментальностью трудно стать чемпионом

Российский комментатор Денис Казанский высказался о матче 32-го тура английской Премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и «Борнмутом», который завершился поражением «канониров» со счётом 1:2.

«А ведь это можно было представить. Кошмар в Лондоне имеет неглубокие корни последних матчей. Два кубка подряд «Арсенал» вылетал при посредственной игре. Я не про качество — это вопрос 15-й. Дело в эмоциональном содержании. Даже в Португалии, в ЛЧ, не было ощущения, что мы видим лучшую команду. Команду, которая чувствует свою миссию и идёт за триумфом.

Усталый и грустный «Арсенал». Я наивно полагал, что победа над «Спортингом» хотя бы как-то повлияет на «температуру». Ан нет. «Борнмут» играл, «Арсенал» сражался с собственными демонами.

Безусловно, имеет значение, что 3 недели «вишни» только росли и поливались. «Арсенал» за это время полетал во всех смыслах! Да и игру после ЛЧ им поставили в субботу на 12. Тоже безобразие. Но «это входит в стоимость билета»… Отсюда и тренировки с телевизорами и колонками, ручками и какими-то цирковыми упражнениями. Это всегда риск — 50/50. Выиграли — гений Артеты. Поражение — выглядит странно. Максимально, на грани адекватности.

Вот и не помогло. Удивляют детали: максимально надёжная оборона вдруг стала вскрываться даже без консервного ножа. Перестали работать стандарты. А без них с игры как не получалось создавать, так и не выходит. Дьёкереш и был лучшим на поле — своей страстью и огнём. Но… кто ещё?

9 очков надо умудриться растерять. Сейчас это не выглядит чем-то невозможным. Да я пока и не очень уверен, что «Сити» может легко разметать «Челси» сегодня. Однако Пеп — тот человек, который может выиграть все оставшиеся матчи. А Артета точно не такой. В чём только что все убедились.

Его «Арсенал» психологически хрупок. С такой ментальностью трудно стать чемпионом. Но всё ещё возможно. Тем удивительней эта гонка», — написал Казанский в телеграм-канале.