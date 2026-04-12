Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Ноу-хау серьёзного уровня». Кирьяков — о женщине-тренере в «Унионе» из Бундеслиги

Экс-форвард московского «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о назначении 34-летней Мари-Луизе Эты на пост главного тренера берлинского «Униона». Специалистка будет руководить клубом Бундеслиги до конца сезона-2025/2026.

«С одной стороны, интересно со всех точек зрения. С другой стороны, как-то непривычно. То есть это раздевалка, голые тела, массажи… Я просто не понимаю, как всё это будет происходить. Но это ноу-хау серьёзного уровня! Такого ещё не было. Немцы стали первооткрывателями в этом плане. Непонятно, что из этого получится. Интерес к своему клубу подняли до приличного уровня. Может, кто-то даже не знал, что такой клуб существует, а теперь есть повод за ним следить», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Унион» занимает 11-е место. В активе команды 32 очка в 29 матчах. Всего до конца сезона берлинцам осталось провести пять встреч. Ближайшая состоится в субботу, 18 апреля. «Унион» примет на своём поле «Вольфсбург».

Материалы по теме
Мари-Луизе Эта прокомментировала своё назначение на пост главного тренера «Униона»
