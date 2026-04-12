Два клуба могут побороться с «Тоттенхэмом» за подписание Эндрю Робертсона — TEAMtalk

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби дал согласие на переход крайнего защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона, чей контракт заканчивается летом. Об этом сообщает TEAMtalk.
По информации источника, помимо лондонского клуба, интерес к 32-летнему футболисту проявляют «Селтик» и его бывшая команда «Халл Сити». «Тигры» готовы сделать предложение Робертсону в случае выхода в английскую Премьер-лигу. На текущий момент клуб занимает место в зоне плей-офф Чемпионшипа.
Подчёркивается, что шотландский защитник достиг договорённости о переходе с «Тоттенхэмом» и может присоединиться к «шпорам», даже если они покинут АПЛ.
