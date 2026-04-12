Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-капитан «Краснодара» Мартынович: хотелось бы вернуть городу и клубу дерби с «Кубанью»

Экс-капитан «Краснодара» Мартынович: хотелось бы вернуть городу и клубу дерби с «Кубанью»
Комментарии

Бывший капитан «Краснодара» Александр Мартынович поделился воспоминаниями о периоде, проведённом в клубе, а также выразил надежду на возвращение «Кубани» в Мир Российскую Премьер-Лигу. Сейчас жёлто-зелёные выступают в Leon-Второй лиге.

«Много чего вспомнить можно. Это и первый выход в еврокубки, Лига чемпионов. Я же все стадии становления с клубом прошёл — от 3000 зрителей на «Кубани» до аншлагов на новом стадионе, когда нельзя было купить билет. Все эти моменты помню. Что хотелось бы вернуть городу и клубу, так это дерби с «Кубанью». При нас это были очень эмоциональные матчи. Будь в Краснодаре ещё одна команда РПЛ, это добавило бы пикантности футбольной жизни всего края», — сказал Мартынович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Часы от Галицкого идут, ношу». Искренний разговор с легендой «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android