Экс-капитан «Краснодара» Мартынович: хотелось бы вернуть городу и клубу дерби с «Кубанью»

Бывший капитан «Краснодара» Александр Мартынович поделился воспоминаниями о периоде, проведённом в клубе, а также выразил надежду на возвращение «Кубани» в Мир Российскую Премьер-Лигу. Сейчас жёлто-зелёные выступают в Leon-Второй лиге.

«Много чего вспомнить можно. Это и первый выход в еврокубки, Лига чемпионов. Я же все стадии становления с клубом прошёл — от 3000 зрителей на «Кубани» до аншлагов на новом стадионе, когда нельзя было купить билет. Все эти моменты помню. Что хотелось бы вернуть городу и клубу, так это дерби с «Кубанью». При нас это были очень эмоциональные матчи. Будь в Краснодаре ещё одна команда РПЛ, это добавило бы пикантности футбольной жизни всего края», — сказал Мартынович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.