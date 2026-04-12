Стала известна позиция «Баварии» по Павловичу, который интересен «МЮ» и «Реалу»

«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», мадридский «Реал» сделали запрос по полузащитнику «Баварии» Александару Павловичу. Однако они получили ответ, что 21-летний футболист недоступен для трансфера. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, мюнхенский клуб не намерен рассматривать предложения по Павловичу. Сам немецкий игрок также не желает покидать «Баварию» и хочет закрепиться в качестве ключевого полузащитника в долгосрочной перспективе.

В нынешнем сезоне Павлович принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

