Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна позиция «Баварии» по Павловичу, который интересен «МЮ» и «Реалу»

Комментарии

«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», мадридский «Реал» сделали запрос по полузащитнику «Баварии» Александару Павловичу. Однако они получили ответ, что 21-летний футболист недоступен для трансфера. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, мюнхенский клуб не намерен рассматривать предложения по Павловичу. Сам немецкий игрок также не желает покидать «Баварию» и хочет закрепиться в качестве ключевого полузащитника в долгосрочной перспективе.

В нынешнем сезоне Павлович принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android