Александр Мартынович оптимистично оценил перспективы Виктора Гончаренко в сборной Беларуси

Экс-защитник сборной Беларуси Александр Мартынович высказался о перспективах нового главного тренера национальной команды Виктора Гончаренко. Специалист был назначен на свой пост в январе текущего года.

— Верите, что Гончаренко поднимет команду?

— Он квалифицированный тренер, со своими идеями. Почему нет?

Я думаю, приняв сборную Беларуси, он ничего особо не теряет. Если не решит задачи в отборочном цикле, его что, кто-то прямо будет журить? Наверное, нет. А если что-то получится, может, новыми глазами посмотрят на его потенциал, и это ему ещё и поможет. Хотя надо понимать, что сборная не клуб. Это совсем другое. Что ты натренируешь за три дня? Там больше атмосферу поддерживать нужно, какие-то тактические акценты расставлять. А в клубе, повторюсь, мне было интересно и комфортно с Михалычем работать», — сказал Мартынович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.