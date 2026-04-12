Жоао Педро: я очень счастлив. Думаю, это один из лучших сезонов в моей жизни

Нападающий «Челси» Жоао Педро прокомментировал текущий сезон в составе клуба. Он занимает четвёртое место в списке бомбардиров Премьер-лиги с 14 голами и входит в десятку лучших ассистентов.

«Я очень счастлив. Думаю, это один из лучших сезонов в моей жизни. Ожидания от меня были высоки, поэтому я стараюсь всегда сохранять позитивный настрой, чтобы помогать своим товарищам по команде. Если я не забью в одной игре, Рис [Джеймс] и мои товарищи по команде подойдут ко мне и скажут: «Жоао, ты должен забить в следующей игре!» Я постараюсь поддерживать свои показатели на максимально высоком уровне.

Когда я пришёл сюда, я хотел выигрывать трофеи и выкладываться на полную за «Челси». В юности я смотрел Премьер-лигу, и моей мечтой было стать одним из этих игроков в Англии, играть за большой клуб. Сейчас моё время, и я должен насладиться им. Я приехал в «Челси», и здесь всё совершенно по-другому: вокруг меня много высококлассных игроков, и это облегчает мою работу. Я стараюсь получать удовольствие от владения мячом и пытаюсь применять в своей игре навыки, полученные в Бразилии.

Мне очень нравится проводить время с Лиамом [Росеньором], потому что он даёт мне свободу делать то, что у меня хорошо получается», — приводит слова Педро официальный сайт клуба.

Жоао Педро перешёл в «Челси» в начале июля 2025 года из «Брайтон энд Хоув Альбион». Бразильский футболист подписал с «Челси» контракт, рассчитанный до 2033 года.