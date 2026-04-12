Бруну Фернандеш считает правильным решение Гарри Кейна перейти в «Баварию»

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш оценил решение нападающего Гарри Кейна перейти в «Баварию» из «Тоттенхэма».

«Если бы он остался в «Тоттенхэме» ещё на один-два сезона, он был бы лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги. Стал бы он легендой или нет? Стал бы.

Он решил перейти в «Баварию», и это правильное решение, потому что он знает, что у него есть большие шансы выигрывать трофеи. Но теперь мы говорим о Гарри Кейне, который забивает столько же голов, сколько и в «Тоттенхэме», но сейчас он может выиграть «Золотой мяч», потому что завоёвывает трофеи», — приводит слова Фернандеша The Times.

Кейн играет в «Баварии» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 49 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

