«Локомотив» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ

Сегодня, 12 апреля, состоится матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Локомотив» и «Динамо» из Махачкалы. Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

«Локомотив»: Митрюшкин, Ньямси, Монтес, Ненахов, Сильянов, Бакаев, Пруцев, Батраков, Карпукас, Руденко, Комличенко.

«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Аззи, Ахмедов, Эль-Мубарик, Кагермазов, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Миро, Агаларов.

После 23 туров чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Команда из Махачкалы заработала 22 очка и располагается на 11-й строчке.

В минувшем туре команда Михаила Галактионова проиграла «Спартаку» со счётом 1:2, а подопечные Вадима Евсеева сыграли вничью с «Балтикой» (2:2).