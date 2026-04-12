Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Сергей Кирьяков объяснил причины спада «Балтики» в результатах весной

Комментарии

Бывший игрок московского «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о причинах спада в игре калининградской «Балтики» в весенней части чемпионата. В последних двух турах Мир Российской Премьер-Лиги балтийцы сыграли вничью со счётом 2:2 с «Пари Нижний Новгород» и махачкалинским «Динамо».

«Есть несколько причин спада в результатах «Балтики». Основной момент — к ним готовятся и воспринимают как очень серьёзного соперника. Второй момент — невозможно ни одному клубу играть в такой интенсивный футбол. Всегда бывают периоды, когда футбол такого плана проседает, а игроки попадают в определённую яму. Если раньше они пропускали меньше всех, то сейчас начинают пропускать по два от Махачкалы и не самого забивающего «Пари НН». Есть ещё момент отсутствия главного тренера в связи с определёнными проблемами со здоровьем — это тоже влияет. Основная задача самих игроков — собраться и провести хорошую концовку, влезть в тройку. Шансы есть для этого. Надо понимать, что к ним готовятся серьёзно, поэтому надо искать какие-то моменты, за счёт чего обыгрывать команды в концовке», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 24 туров «Балтика» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы с 44 очками.

