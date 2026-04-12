В ЦСКА сообщили о непростом мышечном повреждении у Матвея Лукина

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов проинформировал о наличии мышечного повреждения у защитника Матвея Лукина, а также рассказал о состоянии вратаря Игоря Акинфеева. Оба футболиста пропустят матч 24-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (12 апреля).

«В матче с «Сочи» недоступны для тренерского штаба по медицинским показаниям Игорь Акинфеев и Матвей Лукин. Матвей получил достаточно непростое мышечное повреждение в игре с «Крыльями Советов». Сейчас он проходит курс терапии, в течение ближайших 5-7 дней будет понятно, на какой срок лечения мы можем ориентироваться. Акинфеев продолжает восстановление после травмы, полученной в матче с «Акроном», — сказал Безуглов в видео в телеграм-канале ЦСКА.

