«Урал» и «Уфа» не выявили победителя в матче 28-го тура Первой лиги

Завершился матч 28-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Урал» из Екатеринбурга и «Уфа». Игра прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречу обслуживал Михаил Плиско (Ленинградская область). Матч закончился вничью — 0:0.

На момент написания новости «Урал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 49 очков в 28 встречах. «Уфа» с 28 очками в 28 играх располагается на 16-й строчке.

В следующем туре команда из Екатеринбурга сыграет с саратовским «Соколом» (18 апреля). В этот же день уфимский клуб встретится с «Черноморцем» из Новороссийска.