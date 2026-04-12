ЦСКА — «Сочи»: Крамарич открыл счёт на 11-й минуте, забив с пенальти

В эти минуты идёт матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются ЦСКА и «Сочи». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Цыганок. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 11-й минуте нападающий «Сочи» Мартин Крамарич открыл счёт, забив с пенальти.

После 23 туров чемпионата России красно-синие набрали 42 очка и занимают пятое место. Сочинская команда заработала девять очков и располагается на последней, 16-й строчке.

В минувшем туре команда Фабио Челестини победила «Акрон» со счётом 2:1, а подопечные Игоря Осинькина проиграли «Рубину» со счётом 0:1.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: