Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Аршавин: сейчас «Спартак» клуб, выбирающийся из ямы

Аршавин: сейчас «Спартак» клуб, выбирающийся из ямы
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о матче полуфинала второго этапа Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» в серии пенальти победил сине-бело-голубых (7:6). Основное время встречи завершилось со счётом 0:0.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
6 : 7
Спартак М
Москва

— Мне кажется, «Спартак» приехал контролировать мяч, не давая «Зениту» создать много возможностей для гола. Это получилось, но в ущерб тому, что сами спартаковцы играли до штрафной, потому что не было нападающего. А когда выпустили нападающего, убрали того, кто единственный может отдать… Повезло в серии пенальти.

— Что думаете о манере, когда Барко так бьёт пенальти? Что за мода такая — подпрыгивать перед ударом?
— По-пижонски. Хотел поиздеваться.

— Что скажете о Кондакове?
— Он мог решить судьбу матча, но Максименко потащил. А пенальти может промазать любой.

— После этой победы надо сказать, что «Спартак» — суперклуб. Топ-клуб?
— Давайте подождём, как они с ЦСКА сыграют.

— А сейчас какой «Спартак» клуб?
— Выбирающийся из ямы, — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

