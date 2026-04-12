«Шинник» одержал победу над «Волгой» в матче 28-го тура Первой лиги

Завершился матч 28-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались ульяновская «Волга» и «Шинник» из Ярославля. Игра прошла на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ярослав Хромей (Воронеж). Матч закончился победой команды гостей со счётом 1:0.

Единственный гол забил защитник «Шинника» Даниил Корнюшин на 77-й минуте.

«Волга» занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 31 очко в 28 встречах. «Шинник» с 36 очками в 28 играх располагается на 10-й строчке.

В следующем туре команда из Ульяновска сыграет с московской «Родиной» 18 апреля. В этот же день ярославский клуб встретится с тульским «Арсеналом».