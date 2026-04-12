Игорь Осинькин охарактеризовал стиль игры ЦСКА

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о стиле игры московского ЦСКА перед матчем с армейцами в 24-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играют в эти минуты на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«ЦСКА не такой клуб, который выстраивает игру исходя из силы соперника. Все понимают примерный футбол, в который играют армейцы: это атакующий, доминирующий футбол.

Много универсальных футболистов в составе, особенно в средней части поля, что помогает им контролировать игру. Наша задача сейчас — не дать сопернику проявить свои лучшие качества», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».