Фото: фол Жоао Виктора на Литвинове, приведший к пенальти в ворота ЦСКА

Защитник ЦСКА Жоао Виктор наступил на ногу защитнику «Сочи» Вячеславу Литвинову в своей штрафной в начале матча 24-го тура Мир РПЛ. После видеопросмотра главный судья встречи Сергей Цыганок назначил пенальти в ворота красно-синих, который на 11-й минуте реализовал нападающий гостей Мартин Крамарич.

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

После 23 туров чемпионата России красно-синие набрали 42 очка и занимают пятое место. Сочинская команда заработала девять очков и располагается на последней, 16-й строчке.

В минувшем туре команда Фабио Челестини победила «Акрон» со счётом 2:1, а подопечные Игоря Осинькина проиграли «Рубину» со счётом 0:1.

