«Комо» — «Интер»: онлайн-трансляция матча 32-го тура Серии А начнётся в 21:45

Сегодня, 12 апреля, состоится матч 32-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встретятся «Комо» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Давиде Масса (Империя, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 72 очка в 31 матче, а отрыв от «Наполи» со второй строчки составляет семь очков. «Комо» с 58 набранными очками располагается на пятой строчке в чемпионате Италии.