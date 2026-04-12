Арбитр Федотов высказался о пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Сочи»

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал решение назначить пенальти в ворота ЦСКА в начале матча 24-го тура РПЛ с «Сочи». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Цыганок. Защитник хозяев Жоао Виктор наступил на ногу защитнику «Сочи» Вячеславу Литвинову в своей штрафной.

«Это фол по неосторожности со стороны Жоао Виктора. Ключевой момент в том, что он повлиял на игрока «Сочи», который пытался выпрыгнуть вверх. Сам увидеть фол Цыганок не мог, так как мяч был вверху. Вмешался VAR в лице Фролова, и решение поменяли. 11-метровый назначен верно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

