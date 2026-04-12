Роман Шишкин: не стал бы говорить, что матч «Зенит» — «Краснодар» какой-то определяющий

Бывший защитник «Локомотива» Роман Шишкин высказался о грядущем матче 24-го тура Мир РПЛ, в котором «Зенит» встретится с «Краснодаром» (12 апреля).

«Как показывает таблица и последние сезоны, это хорошая и здравая конкуренция. Я бы не стал говорить, что матч «Зенит» — «Краснодар» какой-то определяющий и решающий в борьбе за чемпионство. Впереди достаточно туров. Команды вверху таблицы тоже могут потерять очки. Конечно, от матча огромные ожидания. Команды на сегодняшний день самые сильные по составу и игре. Этот матч вызывает большой интерес», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

