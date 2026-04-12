Ледяхов: если «Зенит» обыграет «Краснодар», уже никому не отдаст первое место

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал предстоящий матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром». Игра состоится сегодня, 12 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск.

«Матч «Зенита» с «Краснодаром» повлияет на борьбу за чемпионство. Если «Зенит» обыграет «Краснодар», то уже никому не отдаст первое место. «Быки» же в случае победы обеспечат себе отрыв и задел. Игра будет обоюдоострой. Посмотрим, что будет», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 23 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 52 очками. Отрыв от «Зенита» составляет одно очко.