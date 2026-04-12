ЦСКА дома проиграл «Сочи» с последнего места в РПЛ

Завершился матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались ЦСКА и «Сочи». Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 11-й минуте нападающий «Сочи» Мартин Крамарич забил гол, реализовав 11-метровый удар.

После 24 матчей чемпионата России красно-синие набрали 42 очка и занимают пятое место. Сочинская команда заработала 12 очков и располагается на последней, 16-й строчке.

В минувшем туре команда Фабио Челестини победила «Акрон» со счётом 2:1, а подопечные Игоря Осинькина проиграли «Рубину» со счётом 0:1.

