Игорь Ледяхов: работа Карседо в «Спартаке» оставляет приятное впечатление

Бывший полузащитник московского «Спартака» и хихонского «Спортинга» Игорь Ледяхов высказался о работе испанского главного тренера красно-белых Хуана Карседо.

«Спартак» сейчас хорошо выглядит. Команда набирает очки, обыграла «Зенит» в Кубке. Работа Карседо в «Спартаке» оставляет приятное впечатление. Но пока сложно сказать что-то по его работе детально. Ещё прошло не так много матчей. Хотя видно, что старается. Но в обороне есть погрешности. Набор футболистов в атакующей линии достаточно хороший. Пока всё делают правильно, а отсюда и результат», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Карседо возглавляет «Спартак» с января текущего года. Под его руководством команда вышла в финал Пути регионов Фонбет Кубка России, где встретится с московским ЦСКА.