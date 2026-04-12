Роман Шишкин: «Спартак» не показывает фееричный футбол, но есть результат

Бывший игрок «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Роман Шишкин оценил текущую игровую форму красно-белых.

«Я бы не стал говорить громких слов. «Спартак» не показывает какой-то невероятно фееричный футбол, но есть результат и хороший отрезок. Думаю, у Карседо ещё проходит определённый период адаптации и будет до лета. Однако обыгрывать таких соперников — это положительное влияние на микроклимат в команде. Победа над «Зенитом» на выезде даёт определённый заряд уверенности. Хотелось бы, чтобы «Спартак» в последних матчах выглядел так же стабильно. «Спартак» в начале весны много пропускал, а сейчас обратная сторона. В последних играх команда показывала, что умеет терпеть. Желаю «Спартаку» обретать уверенность дальше, брать свои очки и подниматься по таблице», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.