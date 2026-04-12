Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Малафеев высказался о Латышонке, проигравшем конкуренцию Адамову в «Зените»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о ситуации голкипера сине-бело-голубых Евгения Латышонка, уступившего место в основном составе команды Денису Адамову.

«Латышонок, к сожалению, в определённый момент проиграл конкуренцию. По определённым обстоятельствам так бывает. Всё это больше в его голове, потому что по качествам для меня он и Денис Адамов — два равноценных вратаря по футбольным качествам. Тот, кто в лучшей психологической форме находится, тот и играет.

Я считаю, что в любой момент Латышонок может вернуть место в составе. Понятно, что для этого нужны не только его качественные тренировки, но и либо травмы, либо ошибки конкурента, чего все бы не хотели. Это его ситуация, с которой ему нужно справляться и обязательно бороться, потому что, проиграв в такой ситуации, можно сделать огромный шаг назад», — приводит слова Малафеева «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Латышонок принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в шести из которых отыграл «на ноль». Адамов провёл 21 встречу, в 12 из них голкипер оставил свои ворота в неприкосновенности.

